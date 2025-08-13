5 تمريرات تتيح للزمالك الفوز بفضل أخطاء المقاولون العرب

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يستعد النادي الأبيض، الزمالك، بقيادة المدرب يانيك فيريرا، لمواجهة المقاولون العرب يوم السبت المقبل على استاد القاهرة، في إطار الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز. ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد فوزه الأخير على سيراميكا كليوباترا.

تحليل أداء المقاولون العرب

قبل المباراة المرتقبة، قام فيريرا بدراسة أداء المقاولون العرب في مباراتهم الأولى أمام زد، التي انتهت بفوز زد 2-0. ويسعى المدرب البرتغالي لاستغلال نقاط ضعف الفريق المنافس، خاصة في وسط الملعب والدفاع، بهدف تحقيق النقاط الثلاث.

استغلال نقاط ضعف المقاولون العرب

سجل زد هدفه الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة، بينما سجل الهدف الثاني بضربة رأسية في الدقيقة 61. وكشف الأداء السابق ثغرات في دفاع المقاولون، التي يأمل الزمالك في استغلالها في المباراة القادمة.

دور آدم كايد وعبد الحميد معالي

يُتوقع أن يلعب الثنائي كايد ومعالي دوراً مهماً في مباراة الزمالك، بناءً على أدائهما المميز في المباراة السابقة. ومن المتوقع أن يستفيد فيريرا من قدراتهما في اختراق دفاعات المقاولون والتعامل بسرعة مع الكرة.

أهم أخطاء المقاولون العرب في الجولة الأولى

تضمنت أبرز الأخطاء التي ارتكبها المقاولون في مباراتهم الأولى، لمسة اليد داخل منطقة الجزاء التي أدت إلى ركلة جزاء، وضعف التغطية الدفاعية التي سمحت للخصم بتسجيل الهدف الثاني، بالإضافة إلى الأزمة في وسط الملعب.

مقارنة أهداف المباراة الأولى

في المباراة السابقة بين المقاولون وزد، سجل زد هدفين واحد من ركلة جزاء والآخر بضربة رأسية، بينما لم يسجل المقاولون أي أهداف. يتوقع أن تكون المباراة المقبلة بين الزمالك والمقاولون مثيرة ومثمرة للفريق الفائز.