مفاجأة ملكية من ريال مدريد لماستانتونو في عيد ميلاده الـ18

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يحتفل فرانكو ماستانتونو بعيد ميلاده الثامن عشر بطريقة خاصة هذا العام، حيث سينضم رسميًا إلى نادي ريال مدريد يوم غد. سيتم تنظيم حفل تقديم خاص للنجم الشاب في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بحضور رئيس النادي، فلورنتينو بيريز. وسيوقع فرانكو على عقد يمتد لستة مواسم قادمة مع النادي الملكي.

صفقة انتقال ماستانتونو إلى ريال مدريد

بعد منافسة شرسة مع عدة أندية أوروبية كبيرة، تمكن ريال مدريد من حسم صفقة انتقال اللاعب الشاب ماستانتونو. وقد أبدى أندية مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان اهتمامها باللاعب قبل أن يختار اللاعب الارتباط بالنادي الملكي. يعد هذا الانتقال خطوة مهمة في مسيرة ماستانتونو، الذي شارك مؤخرًا مع منتخب الأرجنتين وأصبح أصغر لاعب يمثل الفريق الوطني.

قيمة الصفقة وأهميتها التاريخية

تمت صفقة انتقال ماستانتونو مقابل 45 مليون يورو، وهي الصفقة التي وصفها نادي ريفر بليت بأنها “أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم الأرجنتينية”. يعكس هذا المبلغ الكبير استثمارًا كبيرًا من قبل ريال مدريد في موهبة شابة واعدة، مما يظهر ثقتهم الكبيرة في قدرات ماستانتونو وإمكانياته المستقبلية.

تاريخ تقديم ماستانتونو في ريال مدريد

من المقرر أن يتم تقديم ماستانتونو رسميًا لجماهير ريال مدريد يوم غد في تمام الساعة الواحدة ظهرًا. سيشهد الحفل توقيع العقد الذي سيجعل اللاعب ينتمي للنادي الملكي لستة مواسم قادمة.

المنافسة الشرسة على ضم ماستانتونو

شهدت صفقة انتقال ماستانتونو منافسة قوية بين عدة أندية أوروبية كبرى مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان. تأكيدًا على الجودة العالية للعب الشاب وقدرته على المنافسة في أعلى المستويات.