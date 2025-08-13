مواعيد الإجازات الرسمية للعام الدراسي 1447 هجرياً والعام الدراسي القادم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتمد وزارة التعليم السعودية تقويمًا دراسيًا جديدًا وموحدًا للتعليم العام، الذي يمتد من العام 1447هـ إلى العام 1450هـ (2025م – 2028م). هذا التقويم يأتي مع عودة نظام الفصلين الدراسيين، بهدف تحسين جودة التعليم وتحقيق الاستقرار في البيئة التعليمية.

بداية العام الدراسي 1447هـ

يبدأ العام الدراسي الجديد 1447هـ للطلاب في 24 أغسطس 2025م، حيث سيتم تنظيم إجازات رسمية ومنتصف الفصل الدراسي لضمان راحة الطلاب والمعلمين على مدار العام.

إجازات العام الدراسي 1447هـ

– اليوم الوطني: 1 ربيع الآخر 1447هـ (23 سبتمبر 2025م)

– إجازة إضافية: 20 ربيع الآخر 1447هـ (12 أكتوبر 2025م)

– منتصف الفصل الدراسي الأول (الخريف): 30 جمادى الأولى – 8 جمادى الآخرة 1447هـ (21 – 29 نوفمبر 2025م)

– منتصف العام الدراسي: 20 رجب – 28 شعبان 1447هـ (9 – 17 يناير 2026م)

– يوم التأسيس: 5 رمضان 1447هـ (22 فبراير 2026م)

– عيد الفطر: 17 رمضان – 9 شوال 1447هـ (6 – 28 مارس 2026م)

– عيد الأضحى: 5 – 15 ذي الحجة 1447هـ (22 مايو – 1 يونيو 2026م)

– نهاية العام الدراسي: 10 محرم 1448هـ (25 يونيو 2026م)

مواعيد عودة الكوادر التعليمية والإدارية

حددت الوزارة مواعيد عودة الكوادر التعليمية والإدارية إلى المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد 1447هـ:

– عودة الإداريين والمشرفين التربويين: 18 صفر 1447هـ (12 أغسطس 2025م)

– عودة المعلمين والمعلمات: 23 صفر 1447هـ (17 أغسطس 2025م)

– بداية الدراسة للطلاب والطالبات: 1 ربيع الأول 1447هـ (24 أغسطس 2025م)

التقويم الدراسي للأعوام القادمة

سيستمر العمل بالتقويم الدراسي الموحد حتى عام 1450هـ، بهدف استقرار العملية التعليمية، حيث ستكون مواعيد العودة للمدارس كما يلي:

– 1448هـ – 1449هـ: عودة الإداريين 11 أغسطس 2026م، عودة المعلمين 16 أغسطس 2026م، بداية الدراسة 24 أغسطس 2026م.

– 1449هـ – 1450هـ: بداية الدراسة 22 أغسطس 2027م، نهاية الدراسة 22 يونيو 2028م.

– 1450هـ – 1451هـ: بداية الدراسة 22 أغسطس 2028م، نهاية الدراسة 22 يونيو 2029م.

أهداف الفصلين الدراسيين

أكدت وزارة التعليم أن العودة لنظام الفصلين الدراسيين تأتي بعد تقييم شامل لنظام الفصول الثلاثة، وتهدف إلى تحسين جودة التعليم من خلال تطوير المناهج الدراسية، ورفع كفاءة المعلمين والمعلمات، وتحسين بيئة المدارس وتوفير الاستقرار للطلاب، وضمان استدامة تطوير التعليم وتحفيز الطلاب على التحصيل العلمي.