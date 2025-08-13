تقنية ثلاثية الأبعاد الصينية تساعد في علاج سرطان الكلى

عدن - ياسمين عبدالعظيم - طوّر علماء أحياء صينيون تقنية جديدة لتكييف الطابعات الحيوية ثلاثية الأبعاد من أجل إنشاء نماذج واقعية لأورام الكلى باستخدام خلايا المرضى، بهدف تسريع تطوير علاجات شخصية فعّالة لسرطان الكلى، وفق ما نقلته وكالة “تاس” عن دراسة نُشرت في مجلة Biofabrication.

البروفيسورة بان يوان من جامعة تسينغهوا أوضحت أن المنهج الجديد يتيح بناء نماذج أورام تحافظ على البيئة الخلوية ونشاط الجينات المطابق للأورام الحقيقية، مما يمكّن الأطباء من إيجاد العلاج الأنسب بسرعة أكبر.

تعتمد التقنية على طباعة الأعضاء المصغرة طبقة تلو الأخرى بشكل آلي بالكامل، مع إدماج أنواع خلوية متعددة، منها خلايا الأوعية الدموية والأنسجة السليمة للكلى التي قد تؤثر على نمو الورم واستجابته للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي.

الباحثون يشيرن إلى أن طرق استنبات الأعضاء المصغرة المعتمدة سابقًا، باستخدام مصفوفات هلامية خاصة، كانت طويلة ومعقدة ولا تنجح دائمًا، مما حدّ من استخدامها سريريًا.

النهج الجديد يتيح إنتاج عدة نماذج أورام بسرعة، مما يعزز القدرة على اختبار الأدوية وتحديد أنسب الاستراتيجيات العلاجية لكل مريض.

العلماء يأملون أن يسهم هذا الابتكار في تسريع تطوير أدوية جديدة لسرطان الكلى، وتعزيز دقة العلاج الشخصي، بما يرفع فرص نجاحه ويقلل من الآثار الجانبية المحتملة.