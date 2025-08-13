تواصل الذهب قفزته الجديدة بارتفاع الأسعار مساء اليوم في مصر

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا مساء الأربعاء 13 أغسطس 2025، حيث زاد سعر الجرام الواحد من عيار 21 بنحو 5 جنيهات مقارنة بمنتصف التعاملات، وفقًا لتصريحات نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا.

ارتفاع أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب بمختلف عياراتها في مصر شهدت ارتفاعًا، وجاءت الأسعار كالتالي:

عيار 14 : 3053 جنيهًا مصريًا.

: 3053 جنيهًا مصريًا. عيار 18 : 3925 جنيهًا مصريًا.

: 3925 جنيهًا مصريًا. عيار 21 : 4580 جنيهًا مصريًا.

: 4580 جنيهًا مصريًا. عيار 24: 5234 جنيهًا مصريًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 36640 جنيهًا مصريًا، مع مراعاة احتمالية اختلاف السعر قليلاً بين التجار. يُحدد سعر الجنيه الذهب بناءً على قيمة الذهب الصافي فيه.

أسعار سبائك الذهب اليوم

تفاوتت أسعار سبائك الذهب اليوم وفقًا لأوزانها:

سبيكة 10 جرامات: 52340 جنيهًا مصريًا.

سبيكة 50 جرامًا: 261700 جنيهًا مصريًا.

الأونصة (31.1 جرام): 162777 جنيهًا مصريًا.

يُحدد سعر سبيكة الذهب بناءً على سعر جرام الذهب عيار 24 وقد يختلف السعر من تاجر لآخر.

سعر الذهب عالميًا اليوم

ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.44% ليصل إلى 3363 دولارًا للأونصة، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج. يؤثر سعر الذهب العالمي بشكل مباشر على أسعار الذهب محليًا في مصر.