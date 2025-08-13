٢٤ وزير خارجية يدعون لإجراء عاجل لوقف المجاعة في غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - دعا وزراء خارجية 24 دولة إلى التحرك السريع لوقف المجاعة في قطاع غزة، مشددين على ضرورة حماية المساعدات الإنسانية وضمان وصولها دون عوائق.

تحذر الدول المذكورة في بيان مشترك من أن اشتراطات تسجيل جديدة تفرضها السلطات الإسرائيلية قد تؤدي إلى انسحاب منظمات دولية من الأراضي الفلسطينية، مما يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية.

وطالب البيان بالموافقة على جميع شحنات المساعدات الخاصة بالمنظمات الدولية، وضمان وصول الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين بأمان وسهولة، وفتح جميع المعابر والطرق لتدفق المساعدات المتنوعة من الغذاء والمأوى والوقود والمياه النقية والأدوية والمعدات الطبية، ومنع استخدام القوة العسكرية في عمليات التوزيع.

وشملت القائمة الدول الموقعة على البيان: أستراليا، بلجيكا، كندا، قبرص، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، اليونان، آيسلندا، أيرلندا، اليابان، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النرويج، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى ثلاثة مسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي.