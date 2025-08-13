تحذير: 5 فئات يجب أن تتجنب شرب القهوة السوداء لتجنب اضطرابات هضمية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أظهرت دراسة طبية حديثة أن القهوة السوداء، على الرغم من فوائدها وقلة سعراتها الحرارية، قد تسبب أضرارًا لبعض الفئات الصحية. وتشمل هذه الفئات مرضى الارتجاع المعدي المريئي أو التهاب المعدة، والمصابين باضطرابات القلق أو النوم، ومرضى ارتفاع ضغط الدم، والنساء الحوامل.

ويعود ذلك إلى احتواء القهوة السوداء على مادة الكافيين وارتفاع مستوى الحموضة، اللذان قد يزيدان من شدة بعض الحالات الصحية أو يتداخلان مع تأثير الأدوية الطبية. وقد حذرت الدراسة من أن الإفراط في تناول القهوة السوداء يمكن أن يسبب اضطرابات هضمية، وزيادة ضربات القلب، وضعف امتصاص الكالسيوم.

وبناءً على ذلك، ينصح الأطباء بضرورة توخي الحذر في تناول القهوة السوداء، خاصة لهذه الفئات الصحية المعرضة للمخاطر المحتملة نتيجة لاحتوائها على الكافيين وارتفاع الحموضة.