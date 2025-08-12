فضيحة فساد تطال عشر قضايا وتورط قيادات ميدانية وجهات خدمية وأمنية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هيئة الرقابة ومكافحة الفساد كشفت عن عدد من قضايا الفساد التي تورط فيها عدد من الموظفين خلال الفترة الأخيرة، حيث تم اكتشاف وتوقيف المتورطين في عدة جهات وقضايا مختلفة.

القضية الأولى:

تم إيقاف موظف وعدد من موظفي الدفاع المدني والشؤون الإسلامية لتسهيل عبور أشخاص من مراكز الضبط الأمني خلال موسم الحج.

القضية الثانية:

تم إيقاف موظف سابق في جامعة محلية لاستيلائه على أموال الجامعة بمبلغ كبير.

القضية الثالثة:

تورط ضابط صف في الجوازات بتزوير تأشيرات عمل مقابل مبالغ مالية.

القضية الرابعة:

تم إيقاف موظف بأمانة محلية لاستلام رشاوى مقابل إلغاء مخالفات بلدية.

القضية الخامسة:

تورط مقيم بتهريب تبغ بمساعدة موظف في المطار.

القضية السادسة:

اعتقال ضابط صف في الدفاع المدني لقبول رشوة من تجار لتجاهل مخالفات.

القضية السابعة:

تورط موظف بلدية في قضية استيلاء على أموال مقابل خدمات غير قانونية.

القضية الثامنة:

تورط موظفين بالمحكمة في استغلال مراجعين مالياً لتسهيل إجراءاتهم.

القضية التاسعة:

اعتقال ضابط صف في شرطة المحافظة لاستخدامه لوحة مركبة مسروقة.

القضية العاشرة:

تم إيقاف موظف بشركة المياه لتسهيل تزويد شركة خاصة بمعلومات عملاء مقابل رشاوى.

وأكدت “نزاهة” استمرارها في محاربة الفساد ومعاقبة المتورطين دون تهاون وفقاً للقانون والنظام.