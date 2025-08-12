اتصال هاتفي يجمع ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وقع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، على اتصال هاتفي مع رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، اليوم.

تم خلال الاتصال مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتطويره في عدة مجالات مختلفة.

كما تم التطرق إلى التطورات في قطاع غزة والتداعيات الأمنية والإنسانية لها، وضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد وحماية المدنيين من آثار العدوان الكارثية.

يأتي هذا الاتصال في إطار سعي السعودية وإيطاليا لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات.