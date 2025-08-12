3 آبار خطرة مهجورة تكتشف في بيئة جدة وتبدأ جهود معالجتها

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أكدت ريم باحمدين، نائب مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، أن معالجة الآبار المهجورة تأتي ضمن أولويات المكتب للحفاظ على السلامة العامة، مشددةً على استمرار الجولات الرقابية والتعاون مع الجهات ذات العلاقة للكشف المبكر عن المخاطر واتخاذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية في الوقت المناسب.

مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، ممثلاً بقسم المياه، قام بجولة رقابية ميدانية شملت معاينة ثلاثة آبار مهجورة في مواقع متفرقة شرق المحافظة، تشكل خطراً مباشراً على السلامة العامة والممتلكات.

هدفت الجولة إلى رصد وتوثيق حالة هذه الآبار بدقة، وتحديد إحداثياتها ومستوى الخطورة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية لمعالجتها وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة، بما يضمن إزالة المخاطر والحفاظ على سلامة المواطنين والمجتمع.