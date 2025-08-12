أكثر من 99 ألف مكالمة تصل إلى المركز الوطني للعمليات الأمنية خلال يوم واحد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية، يوم الاثنين 11 أغسطس 2025، ما مجموعه 99,193 مكالمة، بمعدل 69 اتصالًا في الدقيقة، توزعت على عدة مناطق في المملكة.

منطقة الرياض سجلت العدد الأكبر من المكالمات بواقع 39,981 مكالمة، تلتها مكة المكرمة بـ31,153 مكالمة، ثم المنطقة الشرقية بـ19,808 مكالمات، فيما بلغت المكالمات الواردة من المدينة المنورة 8,251 مكالمة.

يواصل المركز الوطني للعمليات الأمنية أداء دوره المحوري في استقبال البلاغات وتنسيق الاستجابة بين الجهات المختصة، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة.