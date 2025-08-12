شركة السهم الذهبي لتأجير السيارات: رحلة ست سنوات نحو التميز والاستحواذ الاستراتيجي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر شركة “السهم الذهبي” واحدة من أبرز مقدمي خدمات تأجير السيارات في المملكة، حيث استطاعت خلال ست سنوات من العمل المتواصل بناء أسطول متنوع ومتميز يضم أكثر من 600 مركبة، مما جعلها تحتل مكانة مميزة بين المنافسين.

تتميز الشركة بتقديم حلول تأجير مرنة تناسب احتياجات الأفراد والشركات، وتبنيها لتقنيات تحسين تجربة العملاء ورفع مستوى الخدمات المقدمة. وفي تطور ملحوظ، تم الإعلان مؤخراً عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة “دار المركبة” و”السهم الذهبي”، بهدف تعزيز تكامل الخدمات بينهما وتوسيع قاعدة العملاء.

تأتي هذه الخطوة في إطار تطورات سوق تأجير السيارات في المملكة، وتحقيق رؤية السعودية 2030 في دعم الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل. من المتوقع أن يسفر اكتمال الصفقة عن كيان قوي قادر على خدمة شرائح واسعة من العملاء، وتقديم خدمات متطورة تلبي تطلعات السوق وتعزز من دور القطاع كمحرك اقتصادي رئيسي.

بهذه الخطوات، تثبت “السهم الذهبي” جدارتها ونجاحها في تقديم خدمات تأجير السيارات بمستوى عالٍ من الجودة والاحترافية، مما يؤهلها لتحقيق مزيد من النجاحات والتميز في المستقبل.