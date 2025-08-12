النرويج تهدد بملاحقة نتنياهو إذا خرق القانون الدولي ودخل أراضيها

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت النرويج عن استعدادها لتنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدة أنها ستعتقله إذا دخل إلى أراضيها.

تعاون قانوني مع المحكمة الجنائية الدولية

وأكد نائب وزير الخارجية النرويجي أندرياس كرافيك أن النرويج ملزمة قانونيًا بالتعاون الكامل مع المحكمة الدولية وتنفيذ المذكرة فور دخول نتنياهو إلى النرويج.

التزام بالقانون الدولي

وأشار كرافيك إلى احترام بلاده للقانون الدولي ودعمها لدور المحكمة في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم الدولية، مؤكدًا أن هذا يعكس التزام أوسلو بمبادئ العدالة الدولية.

مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو

ويأتي هذا الإعلان في سياق مذكرات الاعتقال التي صدرت من المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

سياسة ثابتة في احترام القانون

ووفقًا لوسائل إعلام نرويجية، فإن موقف الحكومة يعكس سياسة ثابتة في احترام القانون الدولي وعدم استثناء أي مسؤول من الملاحقة إذا ثبتت مسؤوليته عن انتهاكات جسيمة، بغض النظر عن منصبه أو صفته السياسية.