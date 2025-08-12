شبابنا ثروة وطنية تمتد تأثيرهم المؤثر محليًا وعالميًا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في اليوم الدولي للشباب، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، على أهمية دور الشباب السعوديين في بناء المستقبل وتحقيق التطلعات الوطنية.

وأشاد الراجحي بجهود الشباب والشابات في المملكة، مشيراً إلى أنهم يمثلون ثروة وطنية تسهم في دعم مسيرة التنمية وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وقال الوزير عبر منصة “إكس”، إن الوزارة تعمل جاهدة على تنمية قدرات الشباب وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، بهدف جعلهم مؤثرين على المستوى المحلي والعالمي.

وأكد الراجحي أن الشباب يعدون العمود الفقري للتنمية والتقدم، وأن مساهمتهم الفعالة تعتبر أمرا حاسما في تحقيق الأهداف الوطنية والعالمية.

وختم الراجحي كلامه بتأكيد على أهمية دعم وتشجيع الشباب، وتوفير الفرص المناسبة لتطوير مهاراتهم وإمكانياتهم، ليكونوا قادة مؤثرين في بناء مستقبل مشرق للمملكة وللعالم بأسره.