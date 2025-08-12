عدن - ياسمين عبدالعظيم - حادثة سقوط لعبة ملاهي في الهدا بالطائف تسفر عن إصابة 23 شخصًا بينهم 3 حالات حرجة أعرف التفاصيل، حيث إنه في الساعات الأخيرة تصدر هذا الحادث حديث المواطنين والمقيمين في منطقة الهدا، وأبدى آلاف المغردين تضامنهم مع المصابين، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن التقصير، مع غلق المنتزه بشكل مؤقت للانتهاء من التحقيقات وتأكيد السلامة العامة لجميع المرافق الترفيهية فيه؛ لذا عن طريق موقع الخليج 365 سوف نعرض الأمر.

حادثة سقوط لعبة ملاهي في الهدا بالطائف تسفر عن إصابة 23 شخصًا بينهم 3 حالات حرجة

شهدت مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية حادثة أليمة مساء أمس الأربعاء 30 يوليو 2025م، حيث تعرضت إحدى ألعاب الملاهي بمنطقة الهدا لسقوط مفاجئ خلال تشغيلها، ونتج عن هذه الحادثة إصابة 23 شخصًا، بينهم عدد من الفتيات، مع الإشارة إلى وجود 3 حالات حرجة وخطيرة جدًا.

تبعًا للمصادر المطلعة أوضحت أن الحادثة وقعت حين كانت مجموعة من الفتيات على متن اللعبة، وهذا قبل أن تسقط بصورة مفاجئة مخلفة إصابات متفاوتة الخطورة بين المتنزهين، وقامت الجهات الأمنية والإسعافية بمباشرة موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى من أجل تلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما بدأت الجهات المعنية فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث وأسباب السقوط.

الجهات المعنية تستجيب لحادثة سقوط ألعاب الملاهي بسرعة

تُجدر الإشارة إلى أنه فور وقوع حادث سقوط إحدى ألعاب الملاهي قامت فرق الهلال الأحمر السعودي والدفاع المدني والجهات الأمنية بمباشرة الموقع، وفرض طوق أمني حول منطقة الهدا بالطائف، وإخلاء المنتزه بالكامل من الزوار، من ثم نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج على الفور، مع استدعاء فرق فنية مختصة لفحص هيكل اللعبة المتضررة وبقية الألعاب الأخرى بما يضمن عدم وجود خلل في أنظمة السلامة.

حتى الآن لم يصدر بيان رسمي من الجهات المعنية يُحدد السبب الرئيسي وراء وقوع الحادث، ولكن تظهر مصادر محلية تتوقع وجود خلل ميكانيكي أو كهربائي في نظام التحكم الخاص باللعبة، أو وجود عطل مفاجئ بسبب عدم إجراء الصيانة الدورية المطلوبة، وبالفعل بدأت لجنة تحقيق فنية متخصصة أعمال فحص الحادث ومحاسبة المقصرين، في حال إثبات وجود إهمال أو خطأ بشري.

إن حادثة سقوط لعبة في منطقة الهدا بمدينة الطائف تشكل جرس إنذار حقيقي بخصوص أمن وسلامة الألعاب الترفيهية في السعودية، مع انتظار نتائج التحقيق الرسمية وتبقى الأولوية القصوى لعلاج المصابين ومحاسبة المقصرين.