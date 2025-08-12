سفراء الزراعة 2025 يقومون بزيارة كوخ العسل في برجال ألمع

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهدت محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير، يوم أمس، زيارة فريق مبادرة “سفراء الزراعة 2025” إلى كوخ العسل. يعتبر هذا المشروع الفريد تجميعًا بين الطابع التراثي والتصميم الغربي، ويوجد في موقع استراتيجي بين جبال المحافظة.

الزيارة تمت بإشراف إدارة الاتصال المؤسسي والإعلام بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في عسير بهدف التعريف بالميزات النسبية للمنطقة. وقد كان صاحب المشروع المهندس محمد الألمعي في استقبال الفريق، حيث قام بشرح فكرة إنشاء الكوخ والدعم الذي حصل عليه من الوزارة، مؤكدًا على تصميمه لتحقيق النجاح وتجاوز التحديات.

الألمعي أكد أن العسل يعتبر من أبرز الميز النسبية في عسير، وأشار إلى أن التجارة في هذا المجال تكون مربحة بشرط توفر الجودة والتميز في الطعم، مما يمنحه ميزة تنافسية في السوق.

هذه الزيارة هي الثانية ضمن المبادرة التي أطلقها فرع الوزارة الأسبوع الماضي، وتهدف إلى رفع الوعي بأهمية الزراعة والمزارعين من خلال زيارات ميدانية. الجولة الأولى كانت إلى مزرعة البن التي يملكها لاحق الحنيشي.