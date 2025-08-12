تزين عروس المصائف بالمطر والورد وتبهر زوارها

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعيش محافظة الطائف هذه الأيام أجواءً بديعة، حيث تزينت بالأمطار الغزيرة وتوشحت بالغيوم والضباب، لتفوح رائحة ورودها العطرة ممزوجة بترابها الرطب، فتكوّن عطراً طبيعياً متفرداً يبهج الزوار والسياح.

جمال الأمطار الغزيرة أضفى سحراً خاصاً على أشجار الطائف وحدائقها الكثيفة، مشهد طبيعي حقيقي دون أي تحسينات، كشف عن جاذبية المكان وسحر الطبيعة. ويستمتع الزوار بأجواء معتدلة، خاصة في الليالي الشتوية، ويندهشون من برودة الطقس في هذا الموسم.

الغيوم تغطي سماء الطائف في الفترات المسائية، تحوّل نهارها إلى ليل مبكر، تبرز أعمدة الإنارة روعة التخطيط المدني للمدينة، فيما يلفّ الضباب قمم جبالها الشامخة وقراها الخضراء المعروفة بإنتاج الفواكه.

منطقة الشفا، أيقونة السياحة في الطائف، تشهد إقبالاً قياسياً من الزوار، ما أدى إلى ازدحام مروري كثيف على الطرق المؤدية إليها، نتيجة توافد السياح من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج، إضافة إلى المقيمين الأجانب، مع ارتفاع نسب الإشغال في الفنادق والشقق والمنتجعات.

الأجواء الماطرة شجعت هواة التصوير على التقاط صور احترافية لجمال الطائف الحقيقي، انتشرت هذه اللقطات على منصات التواصل الاجتماعي، دفعت آخرين لاستثمار هذه الأجواء الفريدة في إثراء أرشيفهم الفوتوغرافي.