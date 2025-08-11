www.preinscription.mdn.dz 2025.. التسجيل المسبق في مؤسسات الدفاع الوطني الجزائرية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - التسجيل المسبق في مؤسسات الدفاع الوطني الجزائرية بالخطوات الصحيحة، فقد أوضحت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر فتح باب التسجيلات الأولية لتوظيف المستخدمين المدنيين الشبيهين للعام الحالي، وهي فرصة مميزة للمواطنين الذين يستوفون الشروط المطلوبة للتقدم للعمل ضمن المؤسسات التابعة للوزارة في وظائف مدنية غير عسكرية؛ لذلك من خلال موقع الخليج 365 سوف نوضح التفاصيل.

التسجيل المسبق في مؤسسات الدفاع الوطني الجزائرية

تُتيح وزارة الدفاع الوطني الجزائرية فرصة التسجيل المسبق في المؤسسات التابعة لها عبر الموقع الرسمي، وهذا من أجل التسجيل في مسابقة التوظيف كمستخدم مدني شبيه، وجاءت خطوات التسجيل على النحو التالي:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني “من هُنا“. ثم بدء تعبئة استمارة التسجيل الأولي بإدخال البيانات الشخصية اللازمة بدقة، واختيار التخصص المناسب للمؤهلات، وتدوين العنوان بشكل صحيح حسب الولاية المُراد العمل بها. إرفاق المستندات المطلوبة بصيغة الـ pdf عبر الموقع، مع ضرورة التأكد من أنها واضحة. التأكد من صحة البيانات ثم النقر على أيقونة “التسجيل النهائي”، وطباعة الاستمارة والاحتفاظ بها لحين مراحل القبول.

شروط التوظيف في وزارة الدفاع الوطني الجزائري

تُحدد وزارة الدفاع الوطني في الجزائر شروط التوظيف ضمن المؤسسات التابعة لها لمن يرغب في الالتحاق بالوظائف غير العسكرية، وتأتي تلك الضوابط على النحو الآتي:

يُشترط أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

ينبغي اجتياز الاختبارات أو المسابقة الخاصة بالتوظيف.

امتلاك المترشح شهادة أو مؤهل يتناسب مع المنصب المُعلن عنه.

لا بد من أن يكون مُقيمًا في نفس الولاية التي يتوفر بها المنصب الوظيفي.

يجب أن يكون قد أدى المترشح خدمته الوطنية أو معفيًا منها.

أهمية توظيف المستخدمين المدنيين الشبيهين بوزارة الدفاع الوطني

هناك بعض المزايا التي توفرها فرصة توظيف المستخدمين المدنيين الشبيهين في وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، وهي جاءت على النحو التالي:

خلق فرص عمل جديدة للمواطنين الجزائريين الحاصلين على مؤهلات مهنية وتقنية.

تعزيز العمل الإداري والفني داخل منشآت وزارة الدفاع.

المساعدة على تطوير العمل الحكومي، وتحسين جودة الخدمات في القطاع العسكري.

الاستفادة من الكفاءات المدنية بما يدعم المهام العسكرية في الجوانب التقنية والإدارية.

يظهر التسجيل لتوظيف المستخدمين المدنيين الشبيهين بمثابة فرصة لا تعوض للمواطنين الجزائريين الذي يرغبون في العمل داخل مؤسسات وزارة الدفاع الوطني بالوظائف المدنية، بالأخص عند التمتع بامتلاك المؤهلات المطلوبة.