حجز موعد منحة البطالة في الجزائر 2025.. الطريقة الصحيحة عبر المنصة الإلكترونية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يتم تقديم دعم مخصص للمواطنين الجزائريين العاطلين عن العمل بشكل مستمر، حيث يشكل الأمر أهمية كبيرة ترتبط بمدى دعم المستحقين من المواطنين من أجل الحصول على دعم ومساندة مناسبة لهم ولمتطلباتهم بشكل عام، ويذكر أن الحكومة الجزائرية تسعى إلى دعم المواطنين العاطلين عن العمل بشكل مستمر، وسنقوم عبر موقع الخليج 365 بعرض وتوضيح تفاصيل حجز موعد منحة البطالة في الجزائر، وشروط الحصول على المنحة.

طريقة حجز موعد منحة البطالة في الجزائر

تمثل منحة البطالة في الجزائر واحدة من أهم البرامج المميزة التي تقدمها الحكومية الجزائرية من أجل الحصول على منح المواطنين العاطلين عن العمل دعم ومساندة مالية تقوم بتحسين الدخل الخاص بهم بشكل عام، وسنقوم بعرض وتوضيح خطوات وطريقة الحجز بشكل سليم كالتالي:

قم بالتوجه إلى منصة حجز المنح الرسمية في الجزائر “من هنا“.

انقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

اختر “حجز موعد منحة البطالة”.

سيتم عرض استمارة يجب أن يتم تسجيل جميع البيانات الشخصية بها بشكل سليم.

ادخل بيانات التواصل والتي تشمل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

قم بتسجيل رقم بطاقة التعريف الوطنية.

تحقق من كتابة البيانات الشخصية ورقم البطاقة بشكل سليم.

انقر على أيقونة “إرسال”.

سيتم الرد على الطلب من خلال الرسائل النصية.

شاهد أيضًا: التقديم في منحة البطالة الجزائرية 2025.. الطريقة والخطوات الرسمية

شروط الحصول على منحة البطالة في الجزائر

هناك بعض الشروط التي يجب أن يتم توفيرها من أجل الحصول على منحة البطالة في الجزائر، ومن أهم هذه الشروط التي يجب أن يتم استيفائها:

أن يكون المتقدم مواطن جزائري الجنسية.

يشترط أن يتراوح عمر المتقدم بين 19 إلى 40 سنة.

يجب أن تكون عدد عروض العمل التي قد تم رفضها هما اثنين على أقل تقدير.

ألا يكون قد تم الاستفادة من الصندوق الوطني للتقاعد.

يسمح لحديثي التخرج بتقديم الطلب في حالة عدم الحصول على وظيفة.

ألا يكون هناك أي مصدر دخل متوفر للمواطن المتقدم.

هناك بعض الشروط التي يتم تحديدها على المواطنين الراغبين في الحصول على منحة البطالة، وهذه الشروط ترتبط بخصوص البحث عن العمل وعدم رفض الوظائف التي توفر راتب مناسب لهم بالإضافة إلى كونها مناسبة لخبرات المواطن بشكل عام.