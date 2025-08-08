عودة حميدان التركي إلى أرض الوطن بعد 19 عاماً من السجون الأمريكية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حميدان التركي يعود إلى أرض الوطن بعد 19 عامًا في السجون الأمريكية

وصل المواطن حميدان التركي إلى أرض الوطن بعد سنوات قضاها في الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية قضية أثارت اهتمامًا واسعًا على المستويين المحلي والدولي.

عودة التركي إلى المملكة بعد انتهاء فترة احتجازه في السجون الأمريكية تعتبر نتيجة لجهود قانونية ودبلوماسية استمرت لسنوات، ورافقتها مطالبات متكررة بالنظر في ظروف احتجازه وتجاوزاته.

غادر التركي الولايات المتحدة أمس متوجهًا إلى المملكة، بعد أن تم الإفراج عنه قبل ثلاثة أشهر، عقب 19 عامًا من الاعتقال بتهمة الاعتداء على خادمته الإندونيسية.

قضية حميدان التركي تعود إلى عام 2006 عندما وُجهت له اتهامات بالاعتداء واحتجاز عاملته المنزلية، وتصاعدت القضية إعلاميًا في ظل اتهامات بالتحيز ضد المسلمين بعد أحداث 11 سبتمبر.

محكمة كولورادو قضت بسجن التركي 28 عامًا في أغسطس من نفس العام، وبعد نحو 19 عامًا، تم الإفراج عنه وعاد إلى المملكة، حيث بلغ من العمر 56 عامًا.

قضية التركي حظيت بانتباه إعلامي وشعبي كبير، وتضاعفت مع كل خطوة قانونية اتخذتها أسرته أو وكلاؤه القانونيون للمطالبة بالعدل والإفراج عنه.