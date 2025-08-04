راشد حمود وحمود غانم وعبدالفتاح عثمان يُتهمون بجريمة التستر في مستلزمات الهواتف النقالة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وزارة التجارة تكشف عن أسماء المتورطين في جريمة التستر في مستلزمات الهواتف النقالة

أعلنت وزارة التجارة عن شهرة كل من “راشد حمود النجراني” و”حمود غانم النجراني” و”عبدالفتاح عبدالواحد عثمان” بعد صدور حكم قضائي يدينهم بارتكاب جريمة التستر في تجارة مستلزمات وإكسسوارات الهواتف النقالة بمدينة الرياض.

تفاصيل الحكم القضائي أظهرت تورط مالك المؤسسة ووكيله في التستر على المقيم لمزاولة النشاط التجاري دون ترخيص، وزيادة حجم التعاملات المالية بشكل غير متناسب مع دخله الشهري.

وفي سياق متصل، نشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض الذي يتضمن فرض غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال على كل منهم، إلى جانب إلغاء الترخيص وتصفية نشاط المؤسسة ومنع المتورطين من مزاولة النشاط والعودة للعمل.

يأتي هذا الحكم في إطار تطبيق نظام مكافحة التستر الذي ينص على فرض عقوبات قاسية تصل إلى السجن والغرامات المالية على المتورطين في جرائم التستر.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تعمل بحزم على مكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية السوق والمستهلكين من التجاوزات والمخالفات.