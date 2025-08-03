وفاة مواطن بعد غرقه في بحيرة جنيف والقنصلية تتعاون مع السلطات السويسرية لنقل جثمانه

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وفاة مواطن سعودي في بحيرة جنيف وتنسيق القنصلية لنقل جثمانه

أعلنت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في جنيف عن وفاة مواطن سعودي بعد تعرضه للغرق في بحيرة جنيف، حيث تعمل القنصلية حاليًا بالتعاون مع الجهات السويسرية المختصة على استكمال إجراءات نقل جثمان المتوفى إلى المملكة.

وأكدت القنصلية في بيان لها عن التنسيق الجاري مع السلطات المختصة في جنيف لاستكمال كافة الترتيبات اللازمة لنقل الجثمان.

وقدمت القنصلية وجميع منسوبيها خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

يمكنكم متابعة بيان القنصلية العامة في جنيف عبر الرابط التالي: