تعديلات جديدة تسهّل استعلام رواتب التقاعد في العراق أغسطس 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ينتظر آلاف المواطنين في العراق، خاصة من فئة المتقاعدين، موعد صرف رواتبهم التي تمثل مصدر الدخل الأساسي بعد سنوات من الخدمة في مؤسسات الدولة. تحرص الجهات الرسمية، وعلى رأسها هيئة التقاعد الوطنية، على تنظيم عملية الصرف بدقة وانتظام لضمان وصول المستحقات في مواعيدها المقررة. في ظل جهود متواصلة لتحديث منظومة الخدمات المالية وتبسيط الإجراءات الرقمية المرتبطة بالرواتب.

خطوات الاستعلام الإلكتروني عن راتب التقاعد

أوضحت وزارة المالية العراقية إمكانية الاستعلام عن الرواتب العراقية عبر منصتها الرسمية بطريقة إلكترونية سهلة وآمنة. إليك الخطوات:

1. التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.

2. تسجيل الدخول باستخدام حسابك الشخصي.

3. إدخال الرمز المرئي في الخانة المخصصة، ثم النقر على خيار “الاستعلام عن الرواتب”.

4. إدخال بيانات المتقاعد بدقة.

5. تأكيد المعلومات لعرض تفاصيل الراتب المستحق.

موعد صرف راتب أغسطس 2025 للمتقاعدين

وفقًا للآلية المعتمدة، يتم صرف رواتب المتقاعدين في العراق في اليوم الأول من كل شهر ميلادي. ما لم يصادف عطلة رسمية. وبما أن 1 أغسطس 2025 يوافق يوم الجمعة، فمن المرجح تأجيل الصرف إلى يوم الأحد 3 أغسطس.

التعديلات الجديدة على رواتب التقاعد في 2025

شهد عام 2025 تطبيق بعض التعديلات الإيجابية على نظام التقاعد، أبرزها:

– زيادة سنوية مرتبطة بمعدلات التضخم.

– تثبيت صرف الرواتب في نهاية كل شهر.

– تفعيل خدمة الرسائل النصية لإشعار المتقاعدين بتحويل الراتب.

– توسيع خيارات البنوك التي تصرف الرواتب.

هذه التحديثات تهدف إلى تعزيز ثقة المتقاعدين في النظام المالي وتسهيل الإجراءات لهم.