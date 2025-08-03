تهديد “الداخلية” بالقبض على 20 ألف متستر و22 ألف مخالف و10 آلاف مرحّل في جريمة كبرى

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بالإجراءات الأمنية الحاسمة والحملات الميدانية المستمرة، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن نجاحها في ضبط عدد كبير من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال الأسبوع الماضي. وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم ضبط ما يقارب 22147 مخالفًا، منهم 13835 مخالفًا لنظام الإقامة، و4772 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و3540 مخالفًا لنظام العمل.

وفيما يتعلق بمحاولات عبور الحدود، تم ضبط 1816 شخصًا حاولوا دخول المملكة بطريقة غير قانونية، حيث كانت نسبة الجنسيات اليمنية والإثيوبية هي الأكثر بين المضبوطين.

وتم أيضًا ضبط 20 شخصًا متورطين في تهريب وتشغيل المخالفين، بالإضافة إلى إجراءات تنفيذ الأنظمة ضد 21143 وافدًا مخالفًا حاليًا، مع تحويل 13569 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وترحيل 10820 مخالفًا.

وأكدت الوزارة على أنه سيتم ملاحقة ومعاقبة أي شخص يساعد على دخول المخالفين إلى المملكة أو يقدم لهم أي نوع من الدعم، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تعتبر جرائم كبيرة وتستدعي عقوبات قاسية تصل إلى السجن 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى تشهير المتورطين. وحثت الوزارة المواطنين على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الأرقام المخصصة للإبلاغ في مختلف مناطق المملكة.

تأتي هذه الجهود ضمن التصدي الحثيث للجريمة والتهريب وحفظ الأمن والنظام في المملكة العربية السعودية.