عدن - ياسمين عبدالعظيم - صدر مرسوم اتحادي مهم من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يتعلق بترقية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، إلى رتبة فريق أول. هذه الرتبة العليا تأتي تقديراً للإنجازات البارزة والدور المهم الذي يقوم به سموه في خدمة الوطن.

تقدير للإنجازات حمدان بن محمد بن راشد

يأتي هذا القرار الرئاسي كتقدير للكفاءة القيادية والرؤية الاستراتيجية التي يتمتع بها سمو الشيخ حمدان بن محمد. ويعكس هذا الترقية اهتمام القيادة الإماراتية بتقدير المساهمات المتميزة وتعزيز روح التميز في الأداء.

دور حمدان بن محمد بن راشد ومستقبله

سمو الشيخ حمدان بن محمد، المعروف بـ”فزّاع”، يعد من الشخصيات المؤثرة في الإمارات، حيث يشغل مناصب مهمة في الدولة منذ عام 2008. يتوقع أن يكون هذا الترقية حافزاً له لمواصلة جهوده في خدمة الوطن والمواطنين، وتحقيق رؤية الإمارات 2071.

هذا المرسوم الرئاسي يعكس نهج الدولة في الاستثمار في القيادات الشابة وإعدادها لتحمل مسؤوليات أكبر في المستقبل. ويشير إلى حرص القيادة الإماراتية على تقدير المساهمات المتميزة وتعزيز روح التميز في الأداء.