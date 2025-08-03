“آفاق بلوم” يضم 547 وحدة سكنية ويعكس مجتمعاً سكنياً متكاملاً في جدة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري عن إطلاق مشروع “آفاق بلوم” في مدينة جدة، والذي يضم 547 وحدة سكنية ضمن بيئة متكاملة تهدف إلى تحقيق جودة الحياة والأسرة. يمكن للراغبين الاطلاع على تفاصيل المشروع وأسعار الوحدات عبر تطبيق “صك” عبر الرابط التالي: https://www.getsak.com/?videoId=242

تم افتتاح المشروع بحضور مدير عام الإدارة العامة لعمليات القطاع العقاري بوزارة الشؤون البلدية والإسكان، وشهد الحفل أجواء احتفالية تعكس أهمية المشروع ضمن رؤية المملكة 2030.

رئيس مجلس إدارة آفاق، بندر الخضيري، أكد أن المشروع يأتي ضمن رؤية الشركة في تقديم مشاريع عقارية تحافظ على الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي، مع تطوير أكثر من 4,762 وحدة سكنية تستوعب أكثر من 14,000 شخص في جدة.

“آفاق بلوم” يجسد مفهوم المجتمع السكني المتكامل، ويقدم تجربة “كومباوند” حقيقية بمعايير عالية من الخصوصية والأمان والاستدامة. ويتميز بموقع استراتيجي حيوي يبعد فقط 11 كيلومترًا عن مطار الملك عبدالعزيز و14 كيلومترًا عن وسط جدة.

المشروع يضم ثلاث مجمعات سكنية مغلقة مع أنظمة حراسة متكاملة ومرافق متنوعة تضمن تجربة معيشية متكاملة وآمنة للسكان. يختتم الحفل بدعوة لزيارة المشروع واستكشاف قيمته السكنية والاستثمارية المميزة.