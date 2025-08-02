طريقة الاستعلام عن رصيد سالك عبر موقع سالك الرسمي 1447

عدن - ياسمين عبدالعظيم - طريقة الاستعلام عن رصيد سالك عبر موقع سالك الرسمي بشكل مجاني، حيث إن نظام سالك للتعرفة المرورية تُمثل كإحدى هيئة النقل والمواصلات في دبي بغرض تنظيم العملية المرورية لسكان وزوار الإمارة، ويسعى النظام نحو توفير الوقت على مالكي السيارات، حتى لا يحتاج السائق إلى التوقف عند أي نقطة على طرق دبي لدفع التعرفة المرورية؛ لذلك عن طريق موقع الخليج 365 سوف نعرض التفاصيل.

طريقة الاستعلام عن رصيد سالك عبر موقع سالك الرسمي

يستطيع المواطنون من مالكي المركبة في إمارة دبي إجراء مراجعة رصيد بطاقة سالك الخاصة بهم بصورة دورية، فمرور المركبة من بوابات التعرفة المرورية سالكًا في الإدارة دون توفير رصيد كافي مخالفة، وجاءت خطوات الاستعلام على النحو التالي:

الدخول إلى موقع سالك الرسمي الإلكتروني. النقر على تبويب “تسجيل الدخول”. سيُطلب تحديد خدمة “رصيدي الحالي” من الصفحة الرئيسية. إضافة رقم الهاتف بشكل صحيح في الحقل المخصص له. ثم إدراج تفاصيل لوحة المركبة (فئة اللوحة – رمز اللوحة – رقم اللوحة). النقر على زر “تفقد الرصيد”. التحقق من قيمة الرصيد المتبقي في بطاقة سالك.

أهم نصائح لإدارة حساب سالك

يظهر رصيد سالك من ضمن الأمور الضرورية للغاية، وهذا بهدف الحفاظ على الرصيد الذي يضمن لصاحب المركبة قيادة سهلة عبر بوابات التعرفة المرورية في إمارة دبي، وتأتي أهم نصائح إدارة حساب سالك على النحو الآتي:

فعل الشحن التلقائي: يتم بتفادي الرصيد المنخفض المفاجئ.

يتم بتفادي الرصيد المنخفض المفاجئ. تحديث البيانات: التأكد من تحديث رقم الهاتف لتلقي التنبيهات.

التأكد من تحديث رقم الهاتف لتلقي التنبيهات. متابعة الغرامات: يتم عن طريق موقع RTA أو التطبيقات لتسوية أي مستحقات.

يتم عن طريق موقع RTA أو التطبيقات لتسوية أي مستحقات. ربط عدة مركبات: حساب سالك واحد يستطيع إدارة أكثر من لوحة.

حساب سالك واحد يستطيع إدارة أكثر من لوحة. فحص أسبوعي: بالأخص في حالة المرور يوميًا عبر البوابات.

يقوم السائق بالتحقق من رصيد سالك بواسطة استخدام رقم اللوحة بشكل سريع، بما يساهم في تفادي الغرامات المالية والحفاظ على رصيده محدثًا باستمرار، وسالك هو نظام التعرفة المرورية في إمارة دبي، ويُتاح الاستعلام عن الرصيد في البطاقة بخطوات سهلة.