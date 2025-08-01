حظك اليوم برج الميزان الجمعة 1 اغسطس 2025 | توازن بين القرارات والمنطق يعيدك للطريق الصحيح

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يؤكد موقع الخليج 365 أن اليوم يحمل لمواليد الميزان فرصة رائعة لاستعادة التوازن المفقود في مجالات حياتهم المختلفة بعد فترة من التشتت.

قرارات عملية تغير الواقع المهني

تعيد النظر في بعض الخطوات المهنية التي اتخذتها سابقًا. قرار حاسم قد يفتح لك أبوابًا جديدة. فقط لا تسمح للتردد أن يعطلك.

مشاعر متضاربة تحتاج لحسم داخلي

تجربة سابقة تطل برأسها اليوم، مما يجعلك تفكر في شخص من الماضي. فكر جيدًا قبل التواصل من جديد حتى لا تكرر الألم.

تمارين التنفس تجدد طاقتك

حاول أن تبدأ يومك ببعض الدقائق من الصمت أو التنفس العميق، فذلك سيساعدك على مقاومة التوتر وتحقيق الهدوء الداخلي.