عاااااجل — حقيقة “زلزال” عودة كحيلان لرئاسة النصر.. ما وراء الشائعات قبل إغلاق باب الترشح المزعوم!

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداولت بعض الأنباء في الساعات الماضية، وبشكل “عاجل”، عن حدوث “زلزال” في الشارع الرياضي السعودي باحتمالية تولي الأمير فيصل بن تركي، المعروف بـ “كحيلان”، رئاسة نادي النصر مرة أخرى، وذلك قبل ساعات قليلة من إغلاق باب الترشح. هذه الأنباء أثارت حماسًا وجدلاً كبيرًا بين جماهير “العالمي”، نظرًا للمكانة الخاصة التي يحظى بها الأمير فيصل بن تركي لديهم.

الحقيقة: لا أساس للشائعات.. النصر يمتلك رئيسًا حاليًا ولا انتخابات مرتقبة!

بناءً على المعلومات المتاحة والتقارير الرسمية من داخل نادي النصر، فإن هذه الأنباء المتداولة حول عودة “كحيلان” لرئاسة النصر، أو وجود باب ترشح وشيك للإغلاق، لا أساس لها من الصحة على الإطلاق في الوقت الحالي.

يُذكر أن نادي النصر يمتلك رئيسًا حاليًا هو الأستاذ فهد المدلج (بالوكالة بعد استقالة مسلي آل معمر ثم تولى فهد آل حماد الرئاسة في يونيو 2024)، وقد تم انتخاب مجلس إدارة جديد في وقت سابق. لا توجد أي انتخابات رئاسية مرتقبة لنادي النصر في الأيام القادمة، وبالتالي لا يوجد “باب ترشح” سيتم إغلاقه.

الأمير فيصل بن تركي يُعد رمزًا تاريخيًا وجماهيريًا كبيرًا لنادي النصر، وتبقى فترة رئاسته التي امتدت من 2009 إلى 2018 محفورة في ذاكرة الجماهير التي تُكن له كل التقدير والاحترام على إنجازاته وعودته بالنصر لمنصات التتويج. ورغم أن اسمه يُطرح دائمًا في أي حديث عن مستقبل رئاسة النادي من قبل الجماهير، إلا أنه لم يُعلن عن أي نية للعودة للمنصب في الوقت الراهن، ولم تصدر عن النادي أي إشارة لذلك.

شاهد أيضًا: تعليق جواو فيليكس الأول بعد انضمامه إلى نادي النصر السعودي

أهمية التحقق من المصادر الرسمية

تُظهر مثل هذه الشائعات مدى الشغف الكبير لجماهير الأندية السعودية، وحبها لشخصيات مؤثرة مثل “كحيلان”. ومع ذلك، يجب على الجميع دائمًا الاعتماد على المصادر الرسمية الصادرة عن الأندية نفسها أو عن الجهات الرياضية المسؤولة، لتجنب تداول الأخبار غير الدقيقة التي قد تثير البلبلة.