استعد لتجديد رخصة القيادة لعام 2025 بجهاز الفلوس مسبقًا لتجنب التأخير

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الإدارة العامة للمرور عن رسوم تجديد رخصة القيادة للسنة 2025، حيث يتوجب على من يرغب في تجديد رخصته دفع الرسوم المطلوبة. يمكن للراغبين في تجديد رخصة القيادة معرفة الرسوم من خلال زيارة بوابة المرور الإلكترونية. تجديد رخصة القيادة هو إجراء مهم يجب على السائقين الانتباه إليه، ومن خلال معرفة الرسوم المطلوبة وتقديم المستندات اللازمة يمكن للراغبين في تجديد رخصتهم إتمام العملية بسهولة ويسر.

رسوم تجديد رخصة القيادة 2025

– رخصة قيادة خاصة: بين 200 و500 جنيه مصري حسب نوع الرخصة ومدة التجديد.

– رخصة قيادة دراجة نارية: بين 100 و200 جنيه مصري.

– رخصة قيادة مهنية: بين 300 و600 جنيه مصري.

طريقة سداد رسوم تجديد رخصة القيادة

– الدفع الإلكتروني: يمكن سداد الرسوم إلكترونيًا عبر بوابة المرور الإلكترونية.

– الدفع النقدي: يمكن دفع الرسوم نقدًا من خلال مكاتب المرور.

مستندات تجديد رخصة القيادة

– صورة من الرخصة الحالية.

– صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

– شهادة صحية تثبت صلاحية السائق للقيادة.

أهمية تجديد رخصة القيادة

– الامتثال للقوانين.

– السلامة المرورية.

– تجنب الغرامات.

خطوات تجديد رخصة القيادة

– الدخول إلى بوابة المرور الإلكترونية.

– تقديم المستندات المطلوبة.

– سداد الرسوم.

– متابعة الطلب.

أهمية الالتزام بموعد التجديد

– تجنب الغرامات.

– الحفاظ على السلامة المرورية.

– الامتثال للقوانين.