زلزال تسونامي يضرب دول شرق آسيا وروسيا تعلن حالة الطوارئ في 30 يونيو 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - زلزال يضرب منطقة شرق آسيا، مع انتشار موجات تسونامي تثير المخاوف في الدول المجاورة. صباح اليوم، شهدت الدول الواقعة على شواطئ المحيط الهادي هزات قوية أدت إلى تشكل موجات تسونامي، مما أثر بشكل كبير على اليابان وألاسكا والدول الأخرى المطلة على المحيط الهادي.

زلزال تسونامي في دول شرق آسيا

بعد حدوث الزلزال، اتخذت الدول المتأثرة تدابير الحيطة والحذر لمواجهة الكارثة الطبيعية، وطلبت من المواطنين الابتعاد عن المناطق الساحلية. بلغت شدة الزلزال أكثر من 8.8 درجة، مما أثر على عدة مناطق بما في ذلك جزر المحيط الهادي ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية وهاواي وأمريكا الوسطى. تأثرت أيضًا شبه جزيرة كامتشاتكا بزلزال بقوة تجاوزت 8.7 درجة.

زلزال تشيلي أقوى زلزال تم تسجيله

ليس الزلزال اليوم الوحيد من نوعه، فقد شهدت تاريخ العالم الكثير من الزلازل القوية. أقوى زلزال سجلته التاريخ كان في تشيلي عام 1960 بقوة 9.5 درجة، وتسبب في وفاة أكثر من 1600 شخص وإصابة العديد بجروح. وتكررت هذه الظاهرة في عام 2010 بزلزال بقوة 8.8 درجة أودى بحياة نحو 500 شخص.