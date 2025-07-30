فتح باب التسجيل لشباب الجزائر في الجيش الوطني الشعبي لعام 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، صباح اليوم الإثنين، عن بدء عملية التسجيل الأولية للشباب الجزائري الراغب في الانضمام إلى صفوف الجيش الوطني الشعبي. تأتي هذه الخطوة لتشجيع الشباب على بناء مستقبلهم المهني والمساهمة في الدفاع عن وطنهم.

خطوات التسجيل الإلكتروني في الجيش الوطني الجزائري 2025

لتسهيل عملية الترشح، قامت الوزارة بإنشاء منصة إلكترونية حديثة يمكن الوصول إليها عبر الرابط الرسمي المخصص. وتتضمن الخطوات اللازمة للتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي، اختيار الرتبة المناسبة، تعبئة الاستمارة بدقة، رفع الوثائق المطلوبة، وطباعة الاستمارة بعد الانتهاء.

الوثائق المطلوبة للتسجيل الأولي في صفوف الجيش 2025

يجب على المتقدمين تقديم استمارة المعلومات، نسخة من الشهادة الدراسية، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وصورة شمسية حديثة.

شروط الالتحاق بالجيش الوطني الشعبي الجزائري 2025

تتضمن الشروط للانضمام إلى الجيش الوطني الشعبي شروطا مثل الجنسية الجزائرية، العمر المناسب، والحصول على المؤهل الدراسي المطلوب. الشروط تختلف حسب الرتبة المرغوبة، سواء ضابط، ضابط صف، أو رجل صف.

بإمكان الشباب الجزائري الاطلاع على المزيد من التفاصيل والشروط عبر زيارة الموقع الرسمي والتسجيل للحصول على فرصة للانضمام إلى الجيش الوطني الشعبي وخدمة وطنهم بفخر واعتزاز.