الطقس في السودان اليوم 29 يوليو 2025.. أمطار متوقعة في عدة مناطق

تعتبر واحدة من الأمور التي تشغل العديد من المواطنين في السودان هي التعرف على حالة الطقس اليوم حيث أصدرت الهيئة العامة للأرصاد أمس إنذار من المستوى البرتقالي الذي يشير إلى خطوة عالية نتيجة توقعات هطول أمطار على بعض من المناطق، لذلك سنوضح من خلال الخليج 365 مجموعة من المعلومات حول طقس اليوم في السودان.

الطقس في السودان اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في السودان نذارًا من المستوى البرتقالي بسبب احتمالية هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان قوي للمياه في عدد من الولايات الواقعة غرب وجنوب غرب السودان كما تعتبر من الأماكن المحذرة من هيئة الأرصاد هي ولاية جنوب كردفان، الجزء الجنوبي من ولاية شمال كردفان، الجزء الشمالي من ولاية غرب كردفان، الجزء الجنوبي من ولاية شمال دارفور، الجزء الجنوبي من ولاية شرق دارفور، ولاية وسط دارفور.

استعداد الهيئة العامة للأرصاد الجوية في السودان

دعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في السودان المواطنين اتخاذ أقصى درجات الحيطة بسبب الأمطار وستقوم الهيئة بفتح فتح المجاري والخيران لتصريف مياه الأمطار كما يجب على المواطنين تجنب الاقتراب من السول أو عبور المجاري المائية سيرًا على الأقدام، كما هددت الهيئة على أهمية التعاون من أجل عدم تعرض المواطنين لأي نوع من أنواع الخطر.

توقعات درجات الحرارة اليوم في السودان

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في السودان أن درجة الحرارة اليوم في السودان نتهارًا 39 درجة وفي اللي 27 درجة مع احتمالية هطول الأمطار خلال اليوم لذلك يجب على المواطنين أن تكون حذرة من التعرف للمسطحات المائية حتى لا يتعرض لأي نوع من أنواع الضرر.

الطقس في السودان اليوم تعتبر واحدة من الأمور التي تشغل العديد من المواطنين، لذلك أوضحنا من خلال النقاط السابقة مجموعة من المعلومات حول حالة الطقس اليوم في السودان مع توضيح الاستعدادات التي تقوم بها الهيئة في حالة هطول الأمطار مع توضيح درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم في السودان.