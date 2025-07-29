الأرصاد في تونس: حالة الطقس اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم عن تفاصيل حالة الطقس اليوم في تونس حيث تشهد الدولة في الفترة الأخيرة حالة من التقلبات الكثيرة في الطقس وهذا ما دعي الكثير من المواطنين إلى متابعة أحوال الطقس بصورة يومية للتعرف على أحوال الطقس بشكل مستمر في جميع أنحاء الدولة، وسوف نتعرف من خلال موقعنا الخليج 365 اليوم عن تفاصيل حالة الطقس.

حالة الطقس اليوم في تونس الثلاثاء 29 يوليو

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس أن الرياح شمالية غربية بالشمال والوسط وشرقية بالجنوب وقوية قرب السواحل والمرتفعات، كما وأوضح المعهد أن الطقس سيكون نهارًا صافيًا وتكون درجة الحرارة العظمي نحو 31 درجة وهي أقل بدرجتين عن أمس، وسيكون الطقس ليلًا صافيًا وتكون درجة الحرارة الصغرى نحو 22 درجة وهذا بالمقارنة مع أمس أقل بدرجتين.

درجات الحرارة في مدن تونس اليوم الثلاثاء

سوف نتعرف من خلال السطور الآتية عن درجات الحرارة اليوم واحوال الطقس في بعض المدن التونسية:

1- مدينة العوسجة

ستكون درجة الحرارة اليوم في مدينة العوسجة بالنهار صافي مع احتمالية ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات وستكون درجة الحرارة العظمى نحو 30 درجة وهي مشابهة ليوم أمس وسيكون الطقس ليلًا صافيًا مع ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة الصغرى 23 درجة وهي ايضًا مشابهة لأمس.

2- مدينة صفاقس

سيكون طقس النهار في صفاقس على حسب ما صدر من قبل المعهد الوطني للرصد الجوي نهارًا صافيًا مع ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة العظمى نحو 33 درجة وهي مشابهة ليوم أمس وسيكون الطقس ليلًا صافيًا وتكون درجة الحرارة الصغرى نحو 24 درجة وهي مشابهة ليوم أمس.

3- مدينة القيروان

سيكون طقس اليوم في مدينة القيروان نهارًا صافيًا وتكون درجة الحرارة العظمى نحو 35 درجة وهي أقل بـ 3 درجات بالمقارنة مع يوم أمس، وسيكون الطقس ليلًا صافيًا وتكون درجة الحرارة الصغرى نحو 22 درجة وهي أقل بنحو 3 درجات من يوم أمس.

في الختام نكون قد تمكنا من التعرف على أحوال الطقس اليوم في تونس ومعظم المدن حيث سيشهد الطقس اليوم حسب ما صدر من قبل المعهد الوطني نهارًا صافيًا وبالنسبة إلى الليل سيكون درجة الحرارة صافية وهذا على عكس أمس حيث كان درجات الحرارة مرتفعة.