الطقس في الكويت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025.. الرطوبة تزداد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تشهد المنطقة العربية في الفترة الحالية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية فقد تم الإعلان في الساعات الصباحية عن الطقس في الكويت اليوم الثلاثاء، حيث تم الإعلان عن ضرب موجة حر شديدة للبلاد تمتد طوال ساعات النهار، ونحن من خلال موقع الخليج 365 سوف نتعرف على آخر التطورات والأخبار التي تم رصدها من قبل هيئة الأرصاد الجوية.

الطقس في الكويت اليوم الثلاثاء

تشهد الكويت اليوم 29 يوليو 2025 موجة حر شديدة بدء من الساعات الصباحية لليوم وتمتد طوال ساعات النهار حيث تم الإعلان عن ارتفاع درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية، وفي المناطق الساحلية سوف تشهد نسبة من الرطوبة العالية وهذا ما يزيد من أحساس الشخص بالحرارة العالية، من المتوقع أن تهب رياح أثناء النهار من الاتجاه الشمالي الغربي وتتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 32 كيلو متر في الساعة، ولكن في الساعات الليلية تفتح الرياح في اتجاه الشمال الغربي وتصل سرعة الرياح ما بين 10 إلى 38 كيلو متر في الساعة.

بالنسبة للرطوبة في الكويت اليوم في ساعات النهار اليوم تصل إلى 6.1%، وفي الليل تصل إلى 9.79%، وسوف تستمر الرطوبة في تأثيرها الواضح على المناطق الساحلية وهذا ما يسبب الشعور بالضيق خاصة للأشخاص المتواجدين خارج الأماكن المغلقة، وتشهد الساعات الليلية انخفاض في درجات الحرارة حيث تسجل 38 درجة مئوية.

حالة البحر في الكويت مستقرة اليوم

البحر في الكويت يشهد اليوم حالة من عدم الاستقرار حيث تُشير التوقعات إلى ارتفاع في الأمواج أثناء اليوم في الساعات الأولى من صباح اليوم من المتوقع أن يصل الارتفاع في الأمواج ما بين قدم إلى 4 أقدام، وفي الساعات الليل ما بين 1 قدم إلى 5 أقدام، وتم تحذير من قبل خبراء الأرصاد الجوية عدم التواجد في البحر لساعات طويلة لليوم.

أحوال الطقس في الكويت غدًا

من المتوقع عن أحوال الطقس يوم الأربعاء الموافق 30 يوليو 2025 أن تكون السماء صافية في النهار خالية من الغيوم حيث تصل درجة الحرارة إلى 49 درجة والرطوبة 4.61%، وسرعة الرياح 25.1 كلم/ ساعة، وفي الليل تكن السماء شبه خالية من الغيوم حيث تصل درجة الحرارة إلى 38 درجة والرطوبة 8.9% وسرعة الرياح 29.5كلم / ساعة.

الطقس في الكويت اليوم الثلاثاء من الأمور الهامة التي تشغل تفكير الكثير من المواطنين والمقيمين داخل الكويت حيث في الساعات الأولى من صباح اليوم يهتم الكثير بالتعرف على توقعات حالة الطقس حتى يتم توخي الحذر في حالة وقوع اضطرابات جوية.