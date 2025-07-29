توقعات طقس العراق اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025.. درجات الحرارة تلامس الـ50

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم الإعلان من قبل هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم في العراق والأيام المقبلة، حيث إن العراق في الفترة الأخيرة تواجه موجة حر صعبة، ما أدي إلى أن الكثير من المواطنين صاروا يتابعون أحوال الطقس من أجل التعرف على أي تغيير في الجو وموعد انتهاء موجة الحر، ولهذا سوف نتعرف اليوم من خلال موقعنا الخليج 365 عن تفاصيل أحوال الطقس في العراق اليوم.

أحوال الطقس اليوم في العراق

أوضحت هيئة الأنواء الجوية أن حالة الطقس اليوم أثناء النهار ستكون السماء خالية أو شبه خالية من الغيوم حيث إن درجة الحرارة هي 48 وهي مشابهة ليوم أمس بينما ستكون حالة الطقس في الليل صافية وتكون درجة الحرارة الصغرى نحو 32 درجة وبالمقارنة مع أمس هي نفس درجة الحرارة.

ومن المتوقع أن يكون الطقس حارًا في النهار ولهذا ينصح بالإكثار من شرب السوائل الباردة والرطبة والتأكد من تبريد مكان التواجد وارتداء ملابس خفيفة، وبالنسبة إلى الليل من المتوقع أن يكون الطقس جاف والرطوبة متدنية جدًا ولهذا يجب الحرص على تناول المرطبات.

شاهد أيضًا: تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة

أحوال الطقس في مدن العراق اليوم

سوف نتعرف من خلال السطور الآتية عن أحوال الطقس اليوم الثلاثاء 29 يوليو في مدن العراق:

1- مدينة الموصل

سيكون الطقس بالنهار على حسب توقع هيئة الأنواء الجوية حارًا حيث ستكون درجة الحرارة العظمى نحو 48 درجة وهي مشابهة ليوم أمس وسيكون الطقس ليلًا صافيًا لأن درجة الحرارة في الليل ستكون 31 درجة وهي بالمقارنة مع أمس أقل بـ 3 درجات.

2- مدينة البصرة

على حسب توقعات هيئة الأنواء الجوية سيكون النهار في البصرة حار للغاية وهذا لأنه سوف تصل درجة الحرارة العظمى نحو 51 درجة وهي مشابهة مع أمس، وسيكون الطقس ليلًا صافيًا وتكون درجة الحرارة الصغرى نحو 33 درجة وهي أعلى بنحو 4 درجات من أمس.

3- مدينة أربيل

سيكون الطقس في النهار في أربيل حار وتكون درجة الحرارة العظمى نحو 47 درجة وبالمقارنة مع أمس هي نفس درجة الحرارة، وسيكون الطقس ليلًا غالبًا صافي وتكون درجة الحرارة الصغرى نحو 31 درجة وهي مشابهة مع أمس.

تشهد العراق اليوم درجة حرارة مرتفعة بالمقارنة مع أمس ولهذا حذرت هيئة الأنواء الجوية من الخروج من البيت إلا للضرورة مع الإكثار من شرب السوائل الباردة والرطبة والتأكد من التواجد في مكان رطب وارتداء ملابس خفيفة.