تردد قناة الأهلي الجديد 2025 لمتابعة كل أخبار نادي القرن الأفريقي على مدار الساعة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تردد قناة الأهلى الجديد يبحث الكثيرون من عشاق النادي الأهلى دائمًا عن أحدث تردداتها لمتابعة كل جديد دون انقطاع، إذا أنها القناة الأولى من نوعها والمتخصصة في تغطية كل ما يتعلق بنادي القرن الأفريقي من مباريات وبطولات، وعلى مدار أكثر من 10 أعوام نجحت القناة في استقطاب جماهير القلعة الحمراء ومحبي الرياضة بفضل تغطيتها الشاملة للمباريات، التحليلات الفنية، واللقاءات الحصرية مع نجوم الفريق السابقين والحاليين.

أجدد تردد قناة الأهلى الجديد 2025

تردد القناة على النايل سات

– التردد: 11747.

– الاستقطاب: أفقي (H).

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة الأهلى الجديد على العرب سات

– التردد: 11747.

– الاستقطاب: أفقي (H).

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: ¾.

– الجودة: SD.

بمجرد إدخال هذه التردادات الجديدة فإن القناة في ثوبها الجديد سيظهر لك، اضغط على حفظ ثم انقل ترتيبها ما بين تلك القنوات التي تفضل مشاهدتها أولا.

لماذا يعشق جمهور نادي القرن الأفريقي قناة الأهلى

أسباب مختلفة وراء إدمان جمهور النادي الأهلى لمشاهدة هذه القناة دون سواها وذلك لإنها تعمل على ما يلي:

– تغطية مكثفة وحصرية لجميع أخبار النادي الأهلى لحظة بلحظة بدون أي تأخير.

– لقاءات وحوارات حصرية قوية مع أشهر نجوم الفريق السابقين والحاليين.

– خريطة برامج مختلفة تشمل مباريات الناشئين والألعاب الأخرى داخل النادي.

– بث مباشر عالى الجودة للمباريات والبطولات المهمة للنادي الأهلي.

– تحليلات فنية عميقة يقدمها خبراء ومحللون رياضيون مشهورون.

– تفاعل مستمر مع الجماهير من خلال برامج البث المباشر التي تمتاز بفعاليتها والمسابقات المتنوعة.

– تقديم محتوى وطني ورياضي يعكس روح النادي وقيمه الراسخة مما يعزز الانتماء والفخر.