الأرصاد الجوية: طقس لبنان اليوم الثلاثاء 29-7-2025 ممطر في بعض المناطق

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في الساعات الأولى من الصباح تم الإعلان عن طقس لبنان اليوم الثلاثاء حيث إننا نعلم أن هذه الدولة البيئة التكوينية الخاصة بها معظمها جبال صخرية ومن المتوقع وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل المركز الوطني للأرصاد الجوية أن هناك هطول أمطار في مجموعة من المناطق، ومن خلال موقع الخليج 365 سوف نتعرف على التوقعات التي تم الإعلان عنها من قبل الجهات الرسمية.

طقس لبنان اليوم الثلاثاء

تم الإعلان من قبل عن حالة طقس لبنان اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025 حيث تم الإعلان أن درجة الحرارة أثناء النهار تصل على 29 درجة مئوية، والرطوبة الجوية تصل إلى 45.23%، وسرعة الرياح 23.9 كلم/الساعة والسماء تشهد غيوم مما يجعل الجميع يشعر بهطول أمطار خفيفة، وفي الساعات الليلية تكون السماء خالية من الغيوم وتصل درجة الحرارة إلى 23 درجة مئوية وسرعة الرياح 11.4 كلم/ ساعة والرطوبة 37.45%، وعلى جميع أن يتم توخي الحذر.

حالة الطقس في لبنان اليوم

من خلال الفقرة القادمة سوف نتعرف على حالة الطقس لعدد من مدن لبنان وفقًا للبيان الذي أصدره المركز الوطني للأرصاد الجوية، حيث لكل مدنية درجة الحرارة الخاصة بها:

طقس بيروت اليوم : تشهد بيروت غيوم متفرقة في النهار وفي المساء 31-27 درجة مئوية.

: تشهد بيروت غيوم متفرقة في النهار وفي المساء 31-27 درجة مئوية. طقس برج البراجنة اليوم : في النهار والليل غيوم متفرقة تصل درجة الحرارة31 – 27 درجة مئوية.

: في النهار والليل غيوم متفرقة تصل درجة الحرارة31 – 27 درجة مئوية. طقس عرسال اليوم : في الساعات الأولى من النهار يكون الطقس غائم جزئيًا وفي المساء صافي درجة الحرارة 28-20 درجة مئوية.

: في الساعات الأولى من النهار يكون الطقس غائم جزئيًا وفي المساء صافي درجة الحرارة 28-20 درجة مئوية. طقس البداوي اليوم : غيوم متفرقة في النهار وفي المساءً 32-26 درجة الحرارة.

: غيوم متفرقة في النهار وفي المساءً 32-26 درجة الحرارة. طقس دكوانة اليوم : غيوم متفرقة, مساءً: غيوم متفرقة 30-25 درجة مئوية.

: غيوم متفرقة, مساءً: غيوم متفرقة 30-25 درجة مئوية. طقس خريب اليوم : نهارًا ومساءً غيوم متفرقة 31-25 درجة مئوية.

: نهارًا ومساءً غيوم متفرقة 31-25 درجة مئوية. طقس مجزوب اليوم: في النهار والليل يوجد غيوم متفرقة تصل درجات الحرارة ما بين 29 إلى 24 درجة مئوية.

بدء طرح العديد من الاستفسارات من قبل المواطنين والمقيمين داخل لبنان عن طقس لبنان اليوم الثلاثاء حيث إن يُقدم المركز الوطني للأرصاد دائمًا تقرير يومي بالتوقعات التي سوف تشهدها البلاد على مدار اليوم حتى يتعرف الجميع على الظوتهر المتوقع حدوثها أثناء النهار.