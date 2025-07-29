الطقس في الجزائر اليوم 29-7-2025.. هل تنكسر الموجة الحارة؟

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الطقس في الجزائر اليوم يمر بتغيرات طفيفة بما يجذب انتباه المواطنين والمقيمين أيضًا، حيث إن الديوان الوطني للأرصاد الجوية يُعلن بشكل مستمر عن حالة الطقس في جميع المناطق والسواحل الشرقية والغربية، مع فرصة هبوب رياح قوية بشكل نسبي واحتمالية وجود ضباب في الصباح الباكر بعدة مناطق؛ لهذا عن طريق موقع الخليج 365 سوف نعرض التفاصيل.

الطقس في الجزائر اليوم الثلاثاء

أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية عن حالة الطقس التي تشهد الجزائر اليوم الثلاثاء 29 من يوليو 2025م أجواءً مشمسة على جميع المناطق، بينما تشهد السواحل الشرقية والغربية هبوب رياح قوية نسبيًا تبلغ 50 كيلو متر في الساعة، مع ظهور ضباب في الصباح الباكر على السواحل الغربية ثم يتلاشى بصورة تدريجية.

بينما تشهد بعض المناطق في الجزائر خلايا رعدية المنعزلة، مع توقع أن تكون برفقة أمطار محلية خصوصًا بأقصى الجنوب وتشهد المناطق الصحراوية عواصف رملية، حيث يكون الطقس صافيًا خلال ساعات النهار، وتكون درجة الحرارة العظمى 31 درجة مئوية وهي أعلى بثلاث درجات من أمس، ويكون صافيًا خلال ساعات الليل وتكون الحرارة الصغرى 22 درجة مئوية.

اقرأ أيضًا:الطقس في مصر الاثنين 28 يوليو 2025.. توقعات بأمطار خفيفة مع ارتفاع في الرطوبة

اقرأ أيضًا:حالة الطقس اليوم في السعودية تشهد تغيرات ملحوظة وتحذيرات من أمطار

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء في الجزائر

أشار الديوان الوطني للأرصاد الجوية في الجزائر إلى درجات الحرارة التي تم رصدها صباح اليوم الثلاثاء 29 من يوليو 2025م في مختلف المناطق، وهي تأتي على النحو الآتي:

تسجل الحرارة في الجزائر 31 درجة مئوية.

تسجل الحرارة في ندرومة 36 درجة مئوية.

تصل الحرارة في أولاد جلال إلى 38 درجة مئوية.

حرارة وادي أرهيو تسجل 38 درجة مئوية.

تسجل الحرارة في نزلة 38 درجة مئوية.

تأتي الحرارة في الرغاية عند مستوى 32 درجة مئوية.

ورقلة تسجل حرارة 39 درجة مئوية.

تسجل أم البواقي حرارة 39 درجة مئوية.

سطيف ترصد حرارة 31 درجة مئوية.

يحرص المواطنون في الجزائر معرفة تفاصيل حالة الطقس المتوقعة بشكل يومي، وهذا لأخذ احتياطاتهم لعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرةً في أوقات الذروة، واختيار الوقت المناسب للخروج من المنزل والتنزه.