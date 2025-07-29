كيفية التسجيل للكسبة والعاطلين في منظومة الضمان الرقمي 2025 للانتساب للتقاعد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - التسجيل في منظومة الضمان الرقمي للكسبة والعاطلين تعتبر واحدة من الأمور التي تشغل العديد من العراقي وهي واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تعمل على توفير الوقت والجهد على المواطنين، لذلك سنوضح من خلال الخليج 365 مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها من أجل التسجيل في منظومة الضمان الرقمي.

كيفية التسجيل للكسبة والعاطلين في منظومة الضمان الرقمي

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها من أجل التسجيل في منظومة الضمان الرقمي من خلال الموقع الإلكتروني، سنوضح مجموعة من أهم تلك الخطوات فيما يلي:

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنظومة الضمان الرقمي.

سجل الدخول من خلال البيانات المطلوبة منك.

الضغط على تقديم طلب الانتساب من خلال الخدمات الإلكترونية.

ملء جميع البيانات المطلوبة منك في المكان المخصص لها.

إرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة منك.

الضغط على إتمام تقديم الطلب.

ملاحظات لتسجيل في منظومة الضمان الرقمي

سنوضح من خلال النقاط التالية مجموعة من الملاحظات التي يجب إتباعها من أجل التسجيل للكسبة والعاطلين في منظومة الضمان الرقمي من خلال الموقع الإلكتروني بدون مواجهة أي نوع من أنواع المشكلات:

يجب استخدام رقم هاتف فعال من أجل ضمان استلام رمز التحقق المرئي بدون مواجهة مشكلة.

في حالة التقديم بطلب معاش، يجب ملء بيانات العائل المطلوبة منك إن وجد.

تذكر كلمة المرور الخاصة بحسابك.

التأكيد من صحة جميع البيانات المدخلة حيث سيتم رفض أي طلب يحتوي على بيانات غير دقيقة.

إرفاق جميع الأوراق المطلوبة منك والتأكد من صلاحية تلك الأوراق.

التسجيل للكسبة والعاطلين في منظومة الضمان الرقمي هي واحدة من الخدمات المقدمة بالعراق من خلال الموقع الإلكتروني وهي واحدة من الخدمات التي تعمل على توفير الوقت والجهد على الموا

طنين، لذلك أوضحنا من خلال النقاط السابقة خطوات التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني مع توضيح مجموعة من الملاحظات التي يجب معرفتها من أجل التسجيل للكسبة والعاطلين في منظومة الضمان الرقمي إلكترونيًا.