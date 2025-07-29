تردد قناة عمو يزيد الجديد متوفر الآن! شاهد المحتوى القيم بتحديث التردد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - إذا كنت تبحث عن قناة تقدم محتوى آمن وترفيهي لأطفالك، فإن قناة عمو يزيد هي الاختيار الأمثل بلا شك. فقد تمكنت هذه القناة المميزة من تصدر القائمة كونها الأكثر مشاهدة، ومع التحديث الأخير لتردد القناة لعام 2025، أصبح من السهل متابعة برامجها بأعلى جودة ممكنة عبر قمرَي نايل سات وعرب سات. انضم إلينا لمعرفة هذه الترددات الجديدة.

تردد قناة عمو يزيد على نايل سات

– التردد: 11315.

– الاستقطاب: أفقي (H).

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

– جودة البث: HD.

شاهد أيضًا: تردد قناة DAZN الجديد لمحبي الرياضة لمتابعة أقوى البطولات بدون انقطاع

تردد قناة عمو يزيد على عرب سات

– التردد: 10923.

– الاستقطاب: عمودي (V).

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: ¾.

لماذا تعد قناة عمو يزيد خيارًا مثاليًا للمشاهدة؟ تعرف على أسباب شهرتها

– تنوع المحتوى: تقدم القناة بروموهات تعليمية مبتكرة وقصص ترفيهية وأناشيد ذات رسائل أخلاقية.

– محتوى آمن وهادف: تم تصميم خريطة التشغيل بما يتناسب مع الأطفال ويعزز القيم الإسلامية والإنسانية.

– مشاهدة مجانية: لا تحتاج إلى اشتراك شهري لمشاهدة المحتويات.

– تواجد على أكثر من قمر: يمكن مشاهدتها على نايل سات وعرب سات بعد إدخال التردادات الجديدة المذكورة.