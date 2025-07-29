تردد قناة الأهلي الجديد على النايل سات 2025 ومتابعة شاملة لأخبار القلعة الحمراء مجانًا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في عالم الرياضة المصرية، تعتبر قناة الأهلي واحدة من أكثر القنوات التي يبحث عنها مشجعو النادي الأحمر وعشاق البطولات المحلية والقارية. اليوم، سنكشف لكم تفاصيل تردد قناة الأهلي الجديد في عام 2025، وما تقدمه من محتوى رياضي مميز يستحق المتابعة.

قناة الأهلي.. شاشة كل عاشق للكرة المصرية

تُعتبر قناة الأهلي منصة رياضية متكاملة تنقل كل ما يتعلق بالنادي من مباريات، واستوديوهات تحليلية، وبرامج وثائقية وتدريبية. القناة مملوكة للنادي الأهلي المصري وتُبث على القمر الصناعي نايل سات. تهدف القناة إلى تقديم تغطية شاملة لأحداث النادي أولًا بأول، مما يجعلها مرجعًا رئيسيًا لجماهير القلعة الحمراء. وها هو ترددها: 11747 رأسي (V) بمعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح 5/6 بجودة SD.

لماذا يبحث الجميع عن تردد قناة الأهلي الآن؟

الاهتمام المتزايد بتردد قناة الأهلي يعود إلى عدة عوامل، أبرزها:

– حصول القناة على حقوق بث المباريات الودية والرسمية.

– تقديم استوديوهات تحليلية احترافية بقيادة نجوم سابقين في كرة القدم المصرية.

– تغطية حصرية لأخبار اللاعبين والجهاز الفني لحظة بلحظة.

– إذاعة حصرية للمؤتمرات الصحفية الخاصة بالمدربين والإداريين.

محتوى قناة الأهلي 2025: تنوع وإثارة دون انقطاع

ما يميز قناة الأهلي هو تقديمها جدولًا متنوعًا من البرامج الرياضية اليومية والأسبوعية، بما في ذلك:

– برنامج “البيت الكبير”: يستعرض فيه محللون كبار كواليس المباريات.

– برنامج “ملك وكتابة”: يناقش فيه الإعلاميان عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي كل ما يدور داخل أسوار النادي.

– تقارير مصورة حصرية عن تدريبات الفريق الأول وفِرق الناشئين.