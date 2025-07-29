تعرف على أسرار الطبيعة وعجائب الكون من خلال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تم تحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك لعام 2025، لتقدم محتوى وثائقي غني ومتنوع يشمل مجالات الطبيعة والعلوم والتاريخ والفضاء والكوارث الطبيعية. الهدف من هذا التحديث هو توفير تجربة مشاهدة محسنة للجمهور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إليك تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025

على القمر الصناعي نايل سات

– التردد: 11411.

– الاستقطاب: أفقي (H).

– معدل الترميز: 30000.

– معامل تصحيح الخطأ: ¾.

– الجودة: HD.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات:

– التردد: 11804.

– الاستقطاب: أفقي (H).

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: ¾.

– الجودة: HD.

اكتشف معنا أهم محتوى قناة ناشيونال جيوغرافيك

تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الوثائقية المميزة، مثل:

– مغامرات في الطبيعة.

– الكون والفضاء.

– الحياة البرية.

– القضايا البيئية المهمة.

– العلوم والتكنولوجيا.

سر نجاح قناة ناشيونال جيوغرافيك

ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي تلتزم بتقديم محتوى تثقيفي وترفيهي يلهم الفضول ويشجع على استكشاف العالم. بفضل الترددات الجديدة، يمكن لعدد أكبر من المشاهدين الاستمتاع ببرامج تسلط الضوء على جمال الكوكب وتحدياته، وتعرض قصصًا ملهمة عن الابتكار والاكتشاف.