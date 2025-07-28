تفضل بمشاهدة أقوى دوريات مصر واستمتع بأفضل استوديوهات التحليل مع تردد قناة اون تايم سبورت الجديد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعد قناة أون تايم سبورت واحدة من أشهر القنوات الرياضية في مصر، حيث تقدم تغطية شاملة لأهم الأحداث الرياضية في البلاد. وبالنظر إلى الاهتمام المتزايد بمتابعة الدوري المصري الممتاز والبطولات القارية، فإن قناة أون تايم سبورت تعتبر الخيار المثالي لعشاق كرة القدم.

ترددات القناة

1. تردد النايل سات:

التردد: 11861.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

شاهد أيضًا: استمتع بمحتوى شيق على مدار الساعة مع تردد قناة CN المفضلة لديك الآن متاح

2. تردد العرب سات:

التردد: 12379.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

برامج مميزة داخل قناة أون تايم سبورت:

1. ستاد أون:

برنامج تحليلي يعرض قبل وبعد المباريات مباشرة، ويضم نخبة من الإعلاميين والمحللين الرياضيين.

2. الدرجة التالتة:

برنامج متخصص في تغطية دوري الدرجة الثانية والثالثة، يسلط الضوء على الأندية التي تستحق الاهتمام.

3. مساء On Time:

برنامج حواري يستضيف نجوم الكرة لمناقشة القضايا الرياضية الهامة.

4. برنامج 60 دقيقة:

برنامج أسبوعي يركز على التحليل الفني للمباريات الدولية والمحلية، ويستضيف محللين متخصصين.

بهذه البرامج والتغطية الشاملة، تعتبر قناة أون تايم سبورت وجهة مثالية لعشاق الرياضة في مصر. احرص على ضبط ترددها لتتمكن من متابعة كل الأحداث الرياضية بسهولة ودقة.