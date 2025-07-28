تردد قناة تنة ورنة الجديد بث مباشر مع الأطفال

عدن - ياسمين عبدالعظيم - إن كنت من محبي قناة تنة ورنة، فعليك أن تكون على علم بترددها الجديد لعام 2025 لتستمتع بمشاهدة برامجها بدون تشويش. تتميز هذه القناة بعرض محتوى كرتوني ممتع ومتنوع يناسب جميع الأعمار، بجانب اختيارها لبرامج ترفيهية وتعليمية بعناية لضمان تجربة مشاهدة ممتعة للأطفال.

تردد قناة تنة ورنة عام 2025

تردد القناة على النايل سات:

– التردد: 12303.

– الاستقطاب: عمودي (Vertical).

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد القناة على عرب سات:

– التردد: 11595.

– الاستقطاب: عمودي (Vertical).

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ (FEC): ¾.

– جودة العرض: HD.

مميزات ضبط تردد قناة تنة ورنة في عام 2025

باستخدام هذه الترددات الجديدة، ستحصل على العديد من المزايا مثل:

– جودة بث عالية تجعل تجربة المشاهدة أكثر متعة.

– محتوى متنوع من الرسوم المتحركة والبرامج التعليمية.

– محتوى آمن ومناسب لجميع الأعمار.

– ترجمة للغة العربية والفصحى.

– مشاهدة خالية من الإعلانات الطويلة.

استمتع بمشاهدة قناة تنة ورنة على مدار الأسبوع بترددها الجديد في عام 2025.