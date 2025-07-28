تردد قناة كراميش 2025: تجمع الترفيه والتعليم في قناة واحدة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر قناة كراميش واحدة من أشهر القنوات الفضائية المخصصة للأطفال في الوطن العربي. تأسست هذه القناة في عام 2009 وحققت منذ ذلك الحين نجاحات متتالية، حيث تقدم محتوى يجمع بين الترفيه والتعليم بأسلوب ممتع وآمن.

تقدم قناة كراميش محتوى ترفيهي تعليمي يعزز القيم الإيجابية والتنشئة السليمة للأطفال. وتعرض القناة محتواها بجودة عالية دون أي تقطيع، مما يجذب الجمهور ويثير إعجابهم.

تردد قناة كراميش على النايل سات هو كالتالي

– التردد: 11430.

– الاستقطاب: عمودي (V).

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: ¾.

– الجودة: HD.

أما تردد قناة كراميش على العرب سات فيكون على النحو التالي

– التردد: 11390.

– الاستقطاب: عمودي (V) أو أفقي (H) (حسب جهاز الرسيفر).

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

– الجودة: SD أو HD.

يمكن للمشاهدين ضبط تردد قناة كراميش على الرسيفر بخطوات سهلة وبسيطة، حيث يتم فتح القائمة الرئيسية على الرسيفر واختيار “البحث اليدوي”، ثم اختيار القمر الصناعي وإدخال بيانات التردد والضغط على “بحث” أو “Scan”، وبعد ظهور القناة يتم حفظها ضمن قائمة القنوات.

شاهد أيضًا: تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد لعشاق الدراما التركية المدبلجة

من أشهر برامج وأغاني قناة كراميش

– برنامج “كرمِش الكراميش” والذي يعزز السلوكيات الإيجابية لدى الأطفال.

– برنامج “شلة كراميش” الذي يجمع بين الأناشيد والدراما القصيرة التعليمية.

– برنامج “سلامتك بالدنيا” الذي يهدف لتوعية الأطفال عن الصحة والسلامة الشخصية.

تعتبر قناة كراميش واحدة من القنوات المفضلة لدى الأطفال والأهالي، حيث تجمع بين التسلية والتعليم بطريقة ممتعة وفعالة.