تردد قناة ماجد الجديد بجودة عالية وبدون انقطاع على جميع الأقمار

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حان وقت الاستمتاع بتردد قناة ماجد الجديد، والتي تُعتبر واحدة من أبرز القنوات العربية المخصصة للأطفال. تُعتبر القناة منارة للأسر العربية المهتمة بتوفير محتوى ترفيهي وتعليمي متنوع يجمع بين الرسوم المتحركة والبرامج التعليمية.

تردد قناة ماجد على القمر الصناعي نايل سات

يُمكنك الاستمتاع بمحتوى قناة ماجد بسهولة عبر استقبال التردد التالي:

التردد: 11526.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ماجد على القمر الصناعي عرب سات

يُمكنك الاستمتاع بمحتوى قناة ماجد عبر استقبال التردد التالي:

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 3/4.

لماذا قناة ماجد هي الأكثر مشاهدة بين الأطفال؟

تقدم محتوى متنوع يجمع بين الترفيه والتعليم.

تساهم في تحسين مهارات اللغة لدى الأطفال.

تُبث بجودة عالية بتقنية HD.

تهتم بعرض محتوى آمن وخالٍ من العنف.

تتفاعل مع الأطفال من خلال تطبيقات وقنوات تواصل على الإنترنت.

أفضل المحتويات التي تُعرض على قناة ماجد

برامج تعلم الحروف والأرقام.

مسلسل كسلان ولكن.

أمونة المزيونة.

باستمرار، تعمل قناة ماجد على تحديث محتواها لتلبية احتياجات الأطفال وتقديم تجربة مشاهدة ممتعة وتعليمية.