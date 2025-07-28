تردد قناة طيور بيبي الجديد للاستمتاع بأفضل أناشيد الأطفال على مدار الساعة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - إن كنت تبحث عن تردد قناة طيور بيبي فأنت في المكان الصحيح، حيث تعتبر هذه القناة واحدة من أشهر وأقوى قنوات الأطفال في العالم العربي. تقدم قناة طيور بيبي محتوى ترفيهي وتعليمي يساعد في بناء جيل مثقف وواع، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأسر التي تهتم بتقديم محتوى آمن وهادف لأطفالها.

تردد قناة طيور بيبي على النايل سات

لمن يرغب في متابعة قناة طيور بيبي على النايل سات، يمكنه ضبط التردد على النحو التالي:

التردد: 11315

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

تردد قناة طيور بيبي على العرب سات

أما بالنسبة لتردد قناة طيور بيبي على العرب سات، فيكون على النحو التالي:

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

خطوات ضبط تردد قناة طيور بيبي 2025

لضبط تردد قناة طيور بيبي بشكل يدوي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

شغل جهاز الرسيفر والتلفزيون واضغط على زر “Menu” أو “القائمة”. ادخل إلى قائمة الإعدادات وابحث عن خيار “التركيب” أو “الإعدادات” أو “Installation” في القائمة. اختر البحث اليدوي وحدد القمر الصناعي المناسب. أدخل بيانات التردد كما هو موضح في السطور السابقة.

قناة طيور بيبي ليست مجرد قناة ترفيهية، بل هي منصة تعليمية تساهم في بناء جيل مثقف وواع. لذا، معرفة تردد القناة أمر مهم لكل أسرة ترغب في تقديم محتوى ممتع وهادف لأطفالها.