تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد لعشاق الدراما التركية المدبلجة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يبحث الكثير عن تردد قناة الفجر الجزائرية خاصة بعد التحديث الأخير الذي قامت به القناة لضمان جودة بث عالية ومحتوى درامي متنوع. وقد لاقى اهتمامًا كبيرًا من الجماهير العربية لاستقبال التردد الجديد الخاص بها، حيث يجمع بين الترفيه والدين والثقافة. واشتهرت القناة بعرض أشهر المسلسلات التركية التاريخية المدبلجة مثل “قيامة أرطغرل” و”المؤسس عثمان” و”ألب آرسلان” وغيرها، مما جعلها تحظى بمكانة خاصة في قلوب المشاهدين.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

– التردد: 11034

– الاستقطاب: أفقي (H)

– معدل الترميز: 27500

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات

– التردد: 11785

– الاستقطاب: عمودي (V)

– معدل الترميز: 27500

– معامل تصحيح الخطأ: 3/4

طريقة ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية بشكل يدوي

– افتح قائمة الإعدادات (Menu) على الريسيفر باستخدام الريموت.

– اختر “تركيب” أو “Installation”.

– اختر القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات).

– اختر “إدخال يدوي للتردد” وأدخل البيانات المذكورة.

لماذا تحظى قناة الفجر الجزائرية بشعبية ضخمة

– تبث القناة بجودة عالية HD.

– القناة مجانية تماما.

– تشمل محتواها برامج دينية وحوارات ثقافية ونشرات إخبارية.

– تعتبر قناة عائلية في المقام الأول.