قط سمين يشعل السياحة في جزيرة يونانية بسبب صوره المنتشرة على مواقع التواصل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصبح قط سمين يعيش في إحدى الجزر اليونانية حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشرت صوره بشكل واسع بين السياح والزوار الذين يتوافدون لرؤيته والتقاط الصور معه. القط الذي يتميز بجسم ممتلئ وملامح هادئة بات رمزًا غير متوقع للسياحة في الجزيرة، وأدى إلى جذب أعداد كبيرة من الزوار الذين يتابعون أخباره ويشاركون صوره على الإنترنت. عبر موقع الخليج 365.

شهرة مفاجئة على مواقع التواصل الاجتماعي

بدأت شهرة القط بعد أن نشر عدد من السياح صورًا له عبر حساباتهم على منصات التواصل، ليتحول بسرعة إلى “نجم الجزيرة”. ورغم بساطته، إلا أن مظهره الطريف وتصرفاته العفوية أضفت عليه طابعًا محببًا لدى الجميع، مما دفع سكان الجزيرة إلى تبنيه رسميًا ورعايته. وأصبح القط عنصر جذب سياحي، حيث خصص له بعض أصحاب المحال ركنًا خاصًا لجلوسه، ويقوم كثير من السياح بزيارته خصيصًا.

تأثير اقتصادي وسياحي ملحوظ

القط لم يؤثر فقط على مواقع التواصل، بل كان له دور ملموس في تعزيز الحركة السياحية بالجزيرة. حيث أبلغ بعض أصحاب المتاجر والمقاهي القريبة عن زيادة واضحة في أعداد الزبائن، بفضل انتشار صور القط وزيادة الإقبال على مشاهدته. وأصبح وجوده جزءًا من تجربة السفر للجزيرة، وظهر في العديد من بطاقات البريد التذكارية والهدايا السياحية.

هذا المثال الغريب يبرز كيف يمكن لحدث بسيط أو شخصية غير متوقعة أن تصبح رمزًا سياحيًا مؤثرًا، خصوصًا في عصر التواصل الرقمي السريع.